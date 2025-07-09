ARA
DOLAR
40,05
0,01%
DOLAR
EURO
46,97
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
4233,51
-0,41%
GRAM ALTIN
BIST 100
9998,20
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Trump'ın ek vergi açıklamasından bakır fiyatı nasıl etkilendi?

Trump'ın ek vergi açıklamasından bakır fiyatı nasıl etkilendi?

Trump’ın bakıra yüzde 50 gümrük vergisi açıklaması sonrası küresel piyasalarda fiyatlar geriledi.

09 Temmuz 2025 | 09:19
Trump'ın ek vergi açıklamasından bakır fiyatı nasıl etkilendi?

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce çelik, alüminyum, kereste ve otomobil gibi alanlarda sektörel tarifeleri açıkladıklarını anımsatan Trump, bugün de bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklayacaklarını dile getirdi.

Trump, bakıra yönelik tarife oranının sorulması üzerine "Yüzde 50 yapacağız." dedi.

Açıklama sonrası bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı. Bu seviyelerde tutunamayan bakırın libre fiyatı, 5,60 dolarda dengelendi.

Analistler, bakır madeninin ara malı olarak bir çok üründe kullanıldığına dikkati çekerek, dünya genelinde henüz tamamlanmamış enflasyonla mücadelenin bakır fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.

ABD’nin bakır ithalatına getirdiği yeni tarife kararı, küresel emtia piyasalarında anında yankı buldu. 

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır fiyatları çarşamba günü düşüşe geçti. Analistler, bu gelişmenin, aylardır süren arbitraj ticaretinin sona erdiği sinyalini verdiğini belirtiyor. 

Söz konusu ticaret, küresel piyasalardan bakır çekilmesine neden olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}