Trump'ın ek vergi açıklamasından bakır fiyatı nasıl etkilendi?

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce çelik, alüminyum, kereste ve otomobil gibi alanlarda sektörel tarifeleri açıkladıklarını anımsatan Trump, bugün de bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklayacaklarını dile getirdi.

Trump, bakıra yönelik tarife oranının sorulması üzerine "Yüzde 50 yapacağız." dedi.

Açıklama sonrası bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı. Bu seviyelerde tutunamayan bakırın libre fiyatı, 5,60 dolarda dengelendi.

Analistler, bakır madeninin ara malı olarak bir çok üründe kullanıldığına dikkati çekerek, dünya genelinde henüz tamamlanmamış enflasyonla mücadelenin bakır fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.

ABD’nin bakır ithalatına getirdiği yeni tarife kararı, küresel emtia piyasalarında anında yankı buldu.

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır fiyatları çarşamba günü düşüşe geçti. Analistler, bu gelişmenin, aylardır süren arbitraj ticaretinin sona erdiği sinyalini verdiğini belirtiyor.

Söz konusu ticaret, küresel piyasalardan bakır çekilmesine neden olmuştu.