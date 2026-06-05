Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olmaya çok yakın: Servetiyle tarihe geçebilir

Teknoloji ve uzay sektörünün en dikkat çeken isimlerinden Elon Musk, servetiyle yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. SpaceX'in önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen halka arzı, Musk'ın toplam varlığını tarihte ilk kez 1 trilyon dolar seviyesine taşıyabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Elon Musk trilyon dolar sınırında

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in halka arz hazırlıkları, dünyanın en zengin insanları listesindeki dengeleri değiştirebilir. Şirketin açıkladığı hedef fiyat üzerinden yapılacak halka arzın ardından Elon Musk'ın servetinin trilyon dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor.

Space X'teki payının değeri 866 milyar doları aşabilir

Şirket tarafından açıklanan verilere göre SpaceX, halka arz kapsamında hisse başına 135 dolar fiyat belirledi. Musk'ın şirketin yaklaşık yüzde 42'sine sahip olduğu belirtilirken, bu payın piyasa değerinin yaklaşık 866,5 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen halka arzın, şirket tarihindeki en büyük finansal adımlardan biri olması öngörülüyor.

Tesla hisseleri de servetine servet katıyor

Musk'ın servetindeki en büyük ikinci kalem ise Tesla hisseleri olarak öne çıkıyor. Elektrikli otomobil üreticisindeki yaklaşık 717 milyon hissesi, mevcut piyasa fiyatlarıyla 301 milyar doların üzerinde bir değere karşılık geliyor.

SpaceX ve Tesla'daki hisseler birlikte değerlendirildiğinde, Musk'ın yalnızca bu iki şirketteki paylarının toplam değeri yaklaşık 1,168 trilyon dolara ulaşıyor.

Milyarderler Endeksi’nde eşiğin hemen altında

Bloomberg Milyarderler Endeksi ise hisse satış kısıtlamaları ve çeşitli finansal faktörleri de hesaba katarak Musk'ın net servetini yaklaşık 988 milyar dolar seviyesinde gösteriyor.

Bu hesaplamaya göre SpaceX hisselerinin halka arz sonrası değer kazanması durumunda Musk'ın resmi olarak trilyon dolar sınırını aşabileceği değerlendiriliyor.

Gözler 12 Haziran’a çevrildi

SpaceX'in hisselerinin Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasıyla birlikte piyasalarda gözler şirketin performansına çevrilecek. Hisselerin halka arz fiyatının üzerine çıkması halinde Elon Musk'ın tarihte trilyon dolar servete ulaşan ilk kişi olarak kayıtlara geçebileceği konuşuluyor.

Şirketin büyümesinde özellikle uydu internet hizmeti Starlink'in önemli rol oynadığı belirtilirken, SpaceX'in aynı zamanda Starship programı ve yapay zeka yatırımlarına yönelik harcamalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.