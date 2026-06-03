SpaceX’ten tarihi halka arz: 135 dolar hisse fiyatıyla 75 milyar dolar hedefliyor

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX, yatırımcı sunumları öncesinde sürpriz bir adım atarak, halka arz (IPO) fiyatını hisse başına 135 dolar olarak sabitlemeyi planlıyor. Kaynak, roket ve uydu iletişimi şirketinin 555,6 milyon adet hisse satmayı planladığını belirtti. Diğer iki kaynağa göre ise şirketin hedeflediği toplam piyasa değeri 1,75 trilyon dolar.

Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, halka arz öncesi sürpriz bir kararla hisse fiyatını 135 dolara sabitledi. 555,6 milyon hisse satışıyla rekor 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedefleyen şirket, 1,75 trilyon dolarlık dev bir değerlemeyle piyasaya çıkmayı planlıyor.

Bu halka arz; büyük ölçekli şirketlerin halka açılma faaliyetlerinin yıllarca durgun seyretmesinin ardından, halka açık pazarları test etmeye hazırlanan yüksek profilli özel şirketler dalgasına öncülük ediyor. SpaceX'in ardından yapay zekâ devleri OpenAI ve Anthropic'in de halka açılması bekleniyor.

SpaceX bu halka arz ile hem rekorlar kırmayı hem de gelenekleri yıkmayı amaçlıyor. Yatırımcı sunumları ve talep toplama süreci öncesinde fiyatın kesin olarak belirlenmesi oldukça sıra dışı bir durum. Genellikle halka açılmayı planlayan şirketler, değerleme beklentilerini çerçevelemek ve fiyatın yatırımcı talebine göre ayarlanabilmesini sağlamak adına bir fiyat aralığı belirler. Güçlü talep gelmesi durumunda, borsadaki ilk işlem gününden önce nihai fiyat bu aralığın en üstüne veya daha da yukarısına çıkarılabilir.

SpaceX'in yatırımcı sunumları perşembe günü başlıyor. Şirket daha önce yatırımcılarla nabız yoklama amaçlı bazı ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

Görev: Mars ve Uzaydaki Yapay Zekâ Veri Merkezleri



Musk, perakende (bireysel) yatırımcılara hisse dağıtımında daha büyük bir rol vermeyi planlamaktan, endekslere erkenden dahil olma baskısına ve kurucu kontrolünü güçlü tutacak bir yönetim yapısı oluşturmaya kadar SpaceX için halka arz kitabını pek çok yönden yeniden yazdı.

Şirketin bu devasa değerlemesi; Mars görevlerinden uzaydaki yapay zekâ veri merkezlerine kadar henüz var olmayan teknoloji ve pazarlarda SpaceX'in lider olacağı varsayımına dayanıyor.

Reuters'ın daha önce aktardığına göre şirket, Musk'ın sadık takipçi kitlesinden yararlanmak ve şirket ortaklığını tabana yaymak amacıyla halka arzın yüzde 30'a yakınını bireysel yatırımcılara ayırmayı düşünüyor; bu, alışılmadık derecede büyük bir bireysel yatırımcı payı anlamına geliyor.

Kaynaklar, halka arzın tamamen "yeni hisse ihracı" şeklinde yapılandırılmasının beklendiğini, yani elde edilecek tüm gelirlerin doğrudan şirkete gideceğini ve mevcut SpaceX hissedarlarının bu halka arzda hisse satamayacağını söyledi. Kaynaklardan biri, Musk'ın halka arzdan sonra SpaceX hisselerini 1 yıl boyunca elinde tutmak zorunda kalacağını, bunun da yatırımcılara şirkete olan bağlılığını gösteren bir sinyal olduğunu belirtti.

Aynı kaynak, halka arzdan elde edilecek gelirlerin, yapay zekâ bilgi işlem kaynaklarının genişletilmesi ve SpaceX'in uydu ağının büyütülmesi gibi amaçlar için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Değerleme Tartışmaları



1,75 trilyon dolarlık bir değerleme ile (şirketin 2025 yılında 18,67 milyar dolar gelir elde ettiği göz önüne alındığında) SpaceX, geçmiş gelirlerinin 93,7 katı gibi bir çarpanla işlem görmüş olacak. Aynı bazda bakıldığında, uzay şirketi Rocket Lab 118 kat, veri analitiği firması Palantir Technologies 81 kat ve Tesla ise yaklaşık 17 kat çarpanla işlem görüyor.

Bu listelemenin devasa bir halka arz dalgasını başlatması bekleniyor; SpaceX, OpenAI ve Anthropic'in halka açılmasıyla birlikte piyasalara yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir piyasa değeri eklenecek ve yatırımcıların parası için rekabet kızışacak. Birçok yatırımcı için bu yatırım, SpaceX'e olduğu kadar Musk'ın kendisine de yapılan bir bahis niteliğinde.

Uzmanlar, SpaceX'in yatırımcılara sunduğu hikayenin büyük ölçüde Musk'a bağlı olması nedeniyle bazı kurumsal yönetim endişelerinin yatırımcıları düşündürebileceğini belirtiyor. Halka arz izahnamesinde belirtilen çift sınıflı hisse yapısı (dual-class share structure) da dahil olmak üzere alınan önlemler, oy gücünü Musk ve küçük bir içeridekiler grubunun elinde topluyor. İki kaynağın verdiği bilgiye göre SpaceX, Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeyi hedefliyor ve borsaya ilk adımın 12 Haziran'da atılması bekleniyor.