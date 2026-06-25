Elon Musk'ın serveti eridi: Dünyanın ilk trilyoneri unvanını kaybetti

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde yaşanan küresel satış baskısı, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın servetinde tarihi bir kayba yol açtı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Musk'ın net serveti yaklaşık iki hafta içinde 1,11 trilyon dolardan 957 milyar dolara geriledi. Böylece Musk, ekonomi tarihine geçen "ilk trilyoner" unvanını kaybetti.