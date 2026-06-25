Elon Musk'ın serveti eridi: Dünyanın ilk trilyoneri unvanını kaybetti

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde yaşanan küresel satış baskısı, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın servetinde tarihi bir kayba yol açtı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Musk'ın net serveti yaklaşık iki hafta içinde 1,11 trilyon dolardan 957 milyar dolara geriledi. Böylece Musk, ekonomi tarihine geçen "ilk trilyoner" unvanını kaybetti.
1 Teknoloji hisselerindeki satış Musk'ı vurdu
Küresel piyasalarda teknoloji sektörüne yönelik risk iştahının azalmasıyla birlikte yatırımcılar yüksek değerlemeye sahip hisselerde satışa yöneldi. Bu süreçten en fazla etkilenen isimlerden biri ise Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk oldu. Özellikle yapay zeka yatırımlarının kârlılığına yönelik soru işaretleri ve yüksek faiz ortamının sürmesi, teknoloji hisselerinde geniş çaplı bir düzeltme hareketini beraberinde getirdi.
2 SpaceX halka arzı serveti trilyon doların üzerine taşımıştı
Musk'ın servetindeki tarihi yükselişin arkasında SpaceX'in Nasdaq'taki halka arz süreci bulunuyordu. Şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon doların üzerine çıkarken, Musk'ın yaklaşık yüzde 42'lik hissesi kişisel servetini 1 trilyon doların üzerine taşımıştı. Bu gelişmeyle birlikte Elon Musk, dünya tarihinde serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçmişti.
3 Hisselerdeki sert düşüş serveti eritti
Ancak Haziran ayının ortasında zirve yapan hisseler kısa süre içinde yönünü aşağı çevirdi. SpaceX hisselerinde yüzde 30'u aşan değer kaybı yaşanırken, Tesla hisseleri de yaklaşık yüzde 6 geriledi. Şirketlerdeki bu düşüşler Musk'ın servetinden yaklaşık 153 milyar dolar silinmesine neden oldu.
4 Dünyanın en zengini olmayı sürdürüyor
Trilyonerlik unvanını kaybetmesine rağmen Elon Musk, küresel servet sıralamasındaki liderliğini koruyor. Bloomberg verilerine göre Musk, en yakın rakipleriyle arasındaki fark azalsa da dünyanın en zengin insanı konumunda bulunmaya devam ediyor.