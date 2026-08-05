Zamlı maaşlar hesaplara geçiyor: Ödemeler başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, memur aylık katsayısındaki artıştan kaynaklanan Temmuz 2026 dönemine ait aylık farklarının, Ağustos 2026 dönemi aylıklarıyla birlikte ödeneceğini belirtti.

Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira engelli aylığı olmak üzere ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık.

Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."