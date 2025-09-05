ARA
DOLAR
41,25
0,23%
DOLAR
EURO
48,49
0,86%
EURO
GRAM ALTIN
4768,77
1,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10863,20
0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Euro Bölgesi'nde büyüme yavaşladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) AB ve Euro Bölgesi 2025 yılı 2. çeyreği ekonomik büyüme verilerini yayımladı.


Euro Bölgesi'nde büyüme yavaşladı

Verilere göre, 2025 yılının 2. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bir önceki çeyreğe kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 0,1, AB'de ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde çeyreklik GSYH artışı 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

2025 yılının birinci çeyreğinde ise GSYİH, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,6, AB'de ise yüzde 0,5 artmıştı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de Euro Bölgesi’nde ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Mevsim etkisinden arındırılmış GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise Euro Bölgesi'nde yüzde 1,5, AB'de ise yüzde 1,6 artarken, bir önceki çeyrekte yıllık bazda Euro Bölgesi'nde yüzde 1,6, AB'de ise yüzde 1,7 artış yaşanmıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL