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Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

09 Ocak 2023 | 14:24
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Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde de ekimde yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, kasımda değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,1, AB'de ise 6,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, kasımda İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 11,4, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı kasımda 12 milyon 950 bin olurken, bunun 10 milyon 849 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasımda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 880 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 353 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,1 olarak ölçüldü.

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