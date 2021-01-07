Euro Bölgesi’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Euro Bölgesi’nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

Euro Bölgesi’nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde eksi 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 6,9 ile enerji izledi.

Enflasyon, aralık ayında Yunanistan’da yüzde eksi 2,4, Slovenya’da yüzde eksi 1,2, İrlanda’da yüzde eksi 1, Estonya’da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde eksi 0,8, Almanya’da yüzde eksi 0,7, İspanya’da yüzde eksi 0,6 ve İtalya’da yüzde eksi 0,3 olarak tahmin edildi.