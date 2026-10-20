Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed Ekim 2026 faiz beklentileri belli oldu

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed'in faiz kararının altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarını nasıl etkileyeceği merak edilirken, yatırımcılar bankanın para politikasına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor.
Peki, Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? 2026 Ekim Fed toplantısı hangi tarihlerde yapılacak ve faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta açıklanacak? İşte Fed faiz kararı takvimi ve toplantıya ilişkin detaylar...
1 Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılı toplantı takviminde yer alan bilgilere göre, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 27-28 Ekim tarihlerinde bir araya gelecek.
İki gün sürecek toplantının ardından ekim ayına ilişkin faiz kararı, 28 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.
2 Fed'in önceki faiz kararı ne olmuştu?
Fed'in önceki faiz kararına ilişkin açıklamasında, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükselttiği belirtilmişti. İstihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda alınan kararın oy birliğiyle kabul edildiği bildirilmişti.
3 Fed'in ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?
ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam artışı 29 bin kişiyle piyasa tahminlerinin gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi.
Açıklanan rakamlar, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşırken, bankanın önümüzdeki toplantılarda faiz artırımına gitme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.