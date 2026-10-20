Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed Ekim 2026 faiz beklentileri belli oldu

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed'in faiz kararının altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarını nasıl etkileyeceği merak edilirken, yatırımcılar bankanın para politikasına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor.

Peki, Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? 2026 Ekim Fed toplantısı hangi tarihlerde yapılacak ve faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta açıklanacak? İşte Fed faiz kararı takvimi ve toplantıya ilişkin detaylar...