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Goldman Sachs, ABD için resesyon olasılığını düşürdü

Goldman Sachs, beklenenden daha iyi veriler içeren son istihdam raporunun ardından, ABD'nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığını beş puan düşürerek yüzde 15'e indirdi.

07 Ekim 2024 | 12:58
Goldman Sachs, ABD için resesyon olasılığını düşürdü

Goldman Sachs baş ABD ekonomisti Jan Hatzius eylül ayı istihdam raporunun işgücü piyasası anlatısını sıfırladığını ve işgücü talebinin işsizlik oranının yükselme eğilimini önlemek için çok hızlı bir şekilde zayıfladığına dair korkuları yatıştırdığını söyledi.

Faiz indirim tahminini korudu

Goldman Sachs, Haziran 2025'te yüzde 3,25-3,5 nihai faiz oranına ulaşmak için art arda 25 baz puanlık indirim tahminini korudu. Hatzius, "Artık 50 baz puanlık bir faiz indirimi riskini çok daha az görüyoruz" dedi.

"İş ilanlarının yüksek olduğu ve GSYH'nin güçlü bir şekilde büyüdüğü bir dönemde istihdam artışının vasat olması için belirgin bir neden görmüyoruz" diye konuşan Hatzius, ekim ayının hem bir kasırga hem de büyük bir grevin maaş bordrolarını düşürme tehdidiyle özellikle karmaşık bir ay olacağı konusunda uyardı.

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Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
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