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  • Guterres: Gazze'deki sivil can kaybı, göreve gelmemden beri hiçbir çatışmada olmadığı kadar yüksek

Guterres: Gazze'deki sivil can kaybı, göreve gelmemden beri hiçbir çatışmada olmadığı kadar yüksek

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti.

20 Kasım 2023 | 22:15
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Guterres: Gazze'deki sivil can kaybı, göreve gelmemden beri hiçbir çatışmada olmadığı kadar yüksek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından oluşacak durumla ilgili bir hazırlık olup olmadığının sorulması üzerine Guterres, bunun için öncelikle mevcut durumun değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, insani ateşkes, yardımların kesintisiz erişimi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrılarını yineleyerek, "Bu trajediyi fırsata çevirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Savaşın ardından kararlı ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde iki devletli çözüm yönünde ilerlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Guterres, "Ancak Filistin Yönetimi, İsrail tankları Gazze'deyken gelemez, bu yüzden uluslararası toplumun bir geçiş sürecine odaklanması gerekiyor." diye konuştu.

"BM yönetiminde çözümün doğru olduğunu düşünmüyorum"

Guterres, "Gazze'de BM yönetiminde bir çözümün doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok taraflı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Farklı ülkeler ve kuruluşların işbirliği yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail için ABD'nin, Filistin için ise Arap ve bölge ülkelerinin güvenlik teminatlarının önemli olduğunu ifade eden Guterres, uluslararası toplumun geçiş sürecine bu çerçevede hazırlanması gerektiğini vurguladı.

"Gazze'de birkaç haftada binlerce çocuk öldürüldü"

Gazze'de olanları neden savaş suçu olarak nitelendirmediğinin sorulması üzerine Guterres, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunmasına yönelik ihlallere her zaman karşı çıktığını, ancak böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.

Guterres, "Ancak bence nitelendirmeden daha da önemlisi mevcut duruma odaklanmak." diyerek, "Gazze'de birkaç haftada binlerce çocuk öldürüldü. Bu önemli. Gazze'deki sivil can kaybı, ben Genel Sekreter olarak göreve başladığımdan bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek." vurgusunu yaptı.

BM'nin her yıl çatışmada öldürülen çocukların raporunu yayımladığını anımsatan Guterres, şimdiye kadar en yüksek sayıların Taliban ve Suriye yönetimine ait olduğunu, hiçbirinin Gazze'deki kayıp kadar yüksek olmadığını kaydetti.

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