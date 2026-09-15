TEİS, grip aşılarının eczanelere gelmeye başladığını duyurdu

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl SGK'nin ödeme kapsamında olan iki çeşit grip aşısı bulunduğu, bunlardan ilkinin eczanelere geldiği ve ikincisinin de eylül sonunda geleceği belirtildi. Açıklamada, aşıların perakende fiyatlarının 764 lira olduğu, SGK'nin bunun 451,01 lirasını ödediği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, grip virüslerinin her yıl dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişiyi hasta ettiği aktarılan açıklamada, bunlardan 3 ila 5 milyonunun ciddi vakaya dönüştüğü, 300 ila 650 bin kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye'de 9 milyon 583 binden fazla 65 yaş üstü vatandaşın olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü bireyler toplam nüfusun yüzde 11,1'ini oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 25 milyon kronik hastalık sahibi birey bulunduğu tahmin edilirken, uzmanların son araştırmalarına göre bu oranın 2050 yılında yüzde 31 artacağı söyleniyor. Bu da ülkemizin milyonlarca grip aşısına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin kendi aşılarını üretmesi gerektiği çok açıktır. Üniversitelerimiz bu donanıma sahip. Devletimiz, üniversiteler ve özel sektör bir araya gelerek bu çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de fiyat avantajı sağlayacaktır."

"Grip aşısı 6 aylıktan büyük herkese önerilmektedir"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, influenza virüsünün sürekli kılık değiştirmesi nedeniyle grip aşısının da her yıl değiştiğini belirterek, "Aşı, vücuda virüsün zararsız parçalarını tanıtır. Bağışıklık sistemi bu parçalara karşı antikor üretir ve gerçek virüsle karşılaşınca savunma hazır olur." ifadelerini kullandı.

Grip aşısının 6 aylıktan büyük herkese önerildiğini ve 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, gebeler, çocuklar ve sağlık çalışanlarının öncelikli gruplar olduğunu vurgulayan Saydan, "Mevsimsel gripte 3 ana virüs grubu dolaşır, domuz gribi A(H1N1), mevsimsel grip A(H3N2) ve B/Victoria. H3N2 en hızlı değişen gruptur ve yaşlılarda daha ağır seyreder. Bu yüzden en sık güncellenen bileşen çoğu yıl H3N2 olur." açıklamasında bulundu.

Grip aşısını yaptırmak için Türkiye'de en uygun dönemin ekim ile kasım olduğuna dikkati çeken Saydan, "Şubata kadar da yapılabilir. Aşı sezonu genelde eylülde başlar ve kasım boyunca sürer. Koruma, aşıdan yaklaşık 2 hafta sonra başlar. Grip vakaları çoğu yıl kış aylarında artar, bu takvim, toplumda salgın başlamadan salgının gelmesini önler." bilgisini verdi.