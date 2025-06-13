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Hava trafiği felç, İsrail-İran gerilimi rotaları değiştirdi

Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte İsrail'in İran'a yönelik 'Yükselen Aslan' operasyonu, bölgedeki hava trafiğini tamamen değiştirdi. Tahran başta olmak üzere birçok kente düzenlenen gece saldırıları sonrasında, İsrail, İran, Ürdün ve Irak hava sahalarını kapatma kararı aldı.

13 Haziran 2025 | 09:50
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 10:03
Hava trafiği felç, İsrail-İran gerilimi rotaları değiştirdi

İsrail'in İran'ın nükleer programını engellemek amacıyla başlattığı belirtilen bu saldırılar, bazı üst düzey İranlı yöneticilerin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Güvenlik endişeleri nedeniyle Ortadoğu'nun önemli hava sahalarının kapanması, hem yolcu hem de ticari uçuşların rotalarını değiştirmesine yol açtı.

Şu anda birçok uçak, seyahatlerine devam etmek için Türkiye veya Yunanistan hava sahalarını alternatif olarak kullanıyor. Bu durum, Ortadoğu'daki savaşın havacılık sektöründeki seyahat ve ticari faaliyetler üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne seriyor.

4 ÜLKE HAVA SAHASINI KAPATTI

Hava saldırıları nedeniyle İsrail, Irak ve Ürdün; güvenlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldı. İran tarafında ise İsrail unsurlarının havada bulunması ve saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle uçuşlarda İran hava sahası tercih edilmiyor.

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
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