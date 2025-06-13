Son durum: İsrail'in İran saldırısında Mossad iddiası

CNN'in haberine göre İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail’in istihbarat servisi Mossad'ın, Cuma günkü saldırılardan önce İran’a silah kaçırarak bu silahların ülke içinden İran savunma sistemlerini hedef almak için kullanılmasını sağladığını iddia etti.

Habere göre söz konusu yetkili, “İran içinde patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarının (İHA) fırlatılması için bir üs kurulduğunu ve bu İHA’ların Cuma günü gerçekleştirilen saldırı sırasında Tahran yakınlarındaki bir üste bulunan füze rampalarını hedef almak için devreye sokulduğunu” savundu. Habere göre söz konusu yetkili İsrail’in saldırı sistemlerini araçlara entegre ettiğini de iddia etti.

İran iç ve dış uçuşları askıya aldı

Fars Haber Ajansı, İran'ın sivil havacılık otoritesine dayandırdığı haberinde, ülkenin tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldığını bildirdi. İsrail devlet medyası ise İsrail saldırılarının Cuma sabahı Tebriz, Kermanşah, Hamedan, Kasr-ı Şirin ve Kangavar gibi farklı şehirlerde devam ettiğini bildirdi.

CNN: İsrail ordusu, ülkenin "uzun süreli operasyona" hazırlanması gerektiğini söyledi

CNN'nin haberine göre İsrail askeri sözcüsü Effie Defrin, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in "uzun süreli bir operasyona" hazırlanması gerektiğini söyledi. Habere göre Defrin, "Savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Sözcü, İsrail'in İran'dan gelecek yanıta hazırlandığını söyledi ve "Bir karşılık vermeye ve bize ateş açmaya hazırlandıklarını biliyoruz" dedi. Defrin, İran'ın cuma günü İsrail'e misilleme olarak ateşlediği İHA'ların çoğunun engellendiğini de iddia etti.

