Hindistan, Pakistan'a saldırı başlattığını duyurdu

Güncelleme: '3 YER VURULDU'

Pakistanlı yetkililer üç yerin Hindistan füzeleri tarafından vurulduğunu söyledi. Pakistanlı askeri bir yetkili vurulan yerlerin Pakistan yönetimindeki Keşmir'de olduğunu söylüyor .

HİNDİSTANDAN AÇIKLAMA

Hindistan hükümeti, silahlı kuvvetlerinin 'Sindoor Operasyonu'nu başlattığını ve "terör saldırılarının Hindistan'a yönelik planlandığı ve yönetildiği" Pakistan ile Pakistan kontrolündeki Keşmir’deki "terör altyapılarını hedef aldığını" savundu. Hindistan hükümeti yaptığı açıklamada, "9 noktanın hedef alındığını" duyurdu. Açıklamada, "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve tırmandırıcı olmayan niteliktedir. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmamıştır. Hindistan, hedeflerin seçimi ve operasyonun uygulanma yöntemi konusunda büyük ölçüde itidal göstermiştir" ifadeleri yer aldı.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Pakistan ordusunun sözcüsü, İslamabad'ın "bu saldırıya kendi seçtiği zaman ve yerde karşılık vereceğini" söyledi. Sözcü, "Hava kuvvetlerimizdeki tüm jetler havada. Bu, Hindistan hava sahasının içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırı" diye konuştu.

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI

Pakistan'ın devlet televizyonuna konuşan Pakistan askeri sözcüsü, Hindistan güçlerinin Pakistan'a üç noktada füze saldırısı düzenlediğini söyledi.



NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Hindistan, Pakistan'ı terörizmi desteklemekle suçluyor. İslamabad ise bu suçlamayı kesin bir şekilde reddediyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar "Pakistan, terörizmin kurbanı olmuştur. Dünyanın herhangi bir yerinde terörizmin her türünü ve biçimini her zaman kınamıştır" demişti.