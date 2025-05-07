Hindistan saldırı başlattı: Pakistan, 5 uçak düşürdüğünü söylüyor

Hindistan hükümeti, silahlı kuvvetlerinin 'Sindoor Operasyonu'nu başlattığını ve "terör saldırılarının Hindistan'a yönelik planlandığı ve yönetildiği Pakistan ile Pakistan kontrolündeki Keşmir’deki "terör altyapılarını hedef aldığını" savundu. Hindistan hükümeti yaptığı açıklamada, "9 noktanın hedef alındığını" duyurdu. Açıklamada, "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve tırmandırıcı olmayan niteliktedir. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmamıştır. Hindistan, hedeflerin seçimi ve operasyonun uygulanma yöntemi konusunda büyük ölçüde itidal göstermiştir" ifadeleri yer aldı. İşte şu ana kadar yaşanan gelişmeler, açıklamalar ve iki ülke arasındaki soruna dair bir yorum:

Saat / 09.45 PAKİSTAN, MASLAHATGÜZARI ÇAĞIRDI

Pakistan, Hindistan’ın hava saldırılarını protesto etmek amacıyla Hindistan’ın maslahatgüzarını çağırdığını açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu saldırılar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı” denildi ve Hindistan’ın bu eyleminin “Pakistan’ın egemenliğinin açık bir ihlali” olduğu vurgulandı. İslamabad ayrıca Yeni Delhi’yi uyararak, “böylesine sorumsuz davranışların bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu” belirtti.

Saat / 09:25 KAYIPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Pakistan Askeri Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Çaudri, Hindistan'ın, iki ülke arasındaki fiili sınır olan Kontrol Hattı boyunca düzenlediği hava saldırıları ve açılan ateş sonucu 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Pakistan daha önce ölü sayısını 8 olarak açıklamıştı.

Hint polis yetkililerine göre ise Pakistan ordusunun Keşmir sınırının karşı tarafına yaptığı top atışları Hindistan tarafında yedi sivilin ölümüne ve 35 kişinin yaralanmasına yol açtı.



Saat / 09:20 HİNDİSTAN'DA YENİ AÇIKLAMA

Hindistanlı yetkililer Pakistan'a yönelik askeri saldırılarının, Leşker-i Tayyibe terörist altyapı tesislerini hedef aldığını iddia etti. CNN'in haberine göre Albay Sofiya Kureyşi, "Sindoor Harekatı" adı verilen operasyonun yerel saatle 01.05-01.30 arasında 25 dakika sürdüğünü söyledi. Brifingde konuşan üç Hintli yetkiliden hiçbiri, Pakistan'ın Hindistan'ın saldırısı sırasında beş Hint Hava Kuvvetleri jetini düşürdüğü iddiasına yanıt vermedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Nisan ayında Hindistan yönetimindeki Keşmir'de sivillere yönelik düzenlenen saldırıdan Pakistan'ı bir kez daha sorumlu tuttu ve "Saldırıların üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Pakistan'ın kendi topraklarında veya kontrolü altındaki topraklarda bulunan terörist yapılanmaya karşı harekete geçmek için gözle görülür bir adım attığı görülmedi" dedi. Kureyşi, operasyonda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını söyledi.