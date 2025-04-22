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İç Güvenlik Bakanı restoranda çantasını çaldırdı

ABD'de ilginç olay... ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in restoranda yemek yerken çantası çalındı

22 Nisan 2025 | 16:17
İç Güvenlik Bakanı restoranda çantasını çaldırdı

ABD basınına yansıyan haberlere göre ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in çantası, 20 Nisan 2025 Pazar akşamı Washington D.C.'de bir restoranda yemek yerken çalındı. Çantada yaklaşık 3.000 dolar nakit, pasaport, ehliyet, İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) ait kart, anahtarlar, boş çekler, makyaj çantası ve ilaçlar vardı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, cerrahi maske takan kimliği belirsiz bir kişi çantayı alıp restorandan ayrıldı. Olay sırasında en az iki sivil kıyafetli Gizli Servis ajanı restoranda bulunuyordu. ​

Eski bir gizli servis personeli olan Jonathan Wackrow ise bu durumun "güvenlik açığı" olduğunu savunarak yetkililer tarafından tam kapsamlı soruşturulması gerektiğine işaret etti.

 

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Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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