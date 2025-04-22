Forbes'un haberine göre Lucy Guo, bilgisayar bilimi eğitimi yarıda kalan bir girişimci. Çinli göçmen bir ailenin kızı olarak San Francisco'da büyüdü ve ortaokulda kodlama yapmaya başladı. Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi ve insan-bilgisayar etkileşimleri okudu ancak mezuniyetini tamamlamadan Peter Thiel’ın girişimcilik bursunu kazandı.

2016'da 21 yaşında iken, 19 yaşındaki Alexandr Wang ile yapay zeka şirketi Scale AI'yi kurdu. Wang CEO olurken, Guo operasyonlar ve ürün tasarımı ekiplerini yönetti. 2018 yılında görüş ayrılıkları nedeniyle şirketten ayrıldı. Ancak Guo şirketten ayrıldığından beri Scale'deki hisselerinin çoğunu elinde tutuyor. Guo, son olarak içerik üreticilerin tavsiye ve daha fazlasını paylaşabileceği bir platform olan Passes'ı kurdu ve yönetiyor. Yeni şirketi 2022'den 2024'e kadar yatırımcılardan 50 milyon dolar topladı.

Ancak aradan geçen zaman içinde Scale AI'nin değeri arttı. Yeni değerleme ise yaklaşık 25 milyar dolar ve bu rakam da Scale AI'nın 30 yaşındaki kurucu ortağı Lucy Guo'yu kendi çabasıyla servetini inşa eden en genç kadın milyarder yapıyor. Forbes'un hesaplamasına göre Scale AI'deki hisseleri ve yeni girişimi sayesinde servetinin değeri 1,25 milyar dolar. Fotoğraf: Getty