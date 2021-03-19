İngiltere Hazinesi, bankacılık grubu NatWest’teki kamu hisselerinin yüzde 1,9’unun satışından 1,1 milyar sterlin elde edildiğini bildirdi.

Hazineden yapılan açıklamada, İngiliz bankacılık grubundaki kamu hisselerinin son satışla yüzde 61,7’den 59,8’e gerilediği ve satıştan 1,1 milyar sterlin gelir elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu satış, hükümetin 2007-2008 mali krizi sonucunda kamu mülkiyetine geçirilen kurumları özel mülkiyete iade etme hükümetin planında önemli bir adımını temsil ediyor.” ifadesi yer aldı.

İngiliz hükümeti finansal krizin ardından daha önce Royal Bank of Scotland (RBS) Grubu olarak bilen bankacılık grubunun kurtarılması için toplam 45,5 milyar sterlin harcamıştı.