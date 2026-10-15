Reuters'da yer alan habere göre; İngiliz ilaç devi GSK, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Belçika'da 1.217 çalışanının işine son verilebileceğini bildirdi. Bu adım, şirketin 1,9 milyar sterlin tasarruf sağlamayı hedefleyen üç yıllık maliyet azaltma planının hayata geçirildiğine dair ilk somut işaret oldu.

Yeniden yapılanma; dijital araçların kullanımının artırılması, otomasyonun yaygınlaştırılması, araştırma, üretim ve destek operasyonlarının daha sade bir yapıya kavuşturulmasını içeriyor.

Planlanan işten çıkarmalar Rixensart, Wavre ve Gembloux tesislerinde çalışan 8 binden fazla personelin bir kısmını etkileyecek ancak fabrika işçilerini kapsamayacak. Şirketin yıllık faaliyet raporuna göre GSK'nin geçen yıl sonu itibarıyla dünya genelinde 66.841 çalışanı bulunuyordu.

Belçika şirket için stratejik merkez olmaya devam edecek

GSK, yapılan kısıtlamalara rağmen Belçika'daki en büyük biyofarmasötik işvereni konumunu koruyacağını ve aşılarının büyük çoğunluğunu bu ülkede üretmeye devam edeceğini belirtti. Planların Çarşamba günü erken saatlerde sendikalara sunulduğu bildirildi.

Öte yandan şirket, bu değişikliklerin fabrikaların mevcut aşı talebine daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olacağını öngörüyor. GSK geçtiğimiz ay da yumurta tabanlı grip aşılarına olan talebin azalmasını gerekçe göstererek Almanya'nın Dresden kentindeki bir aşı fabrikasını önümüzdeki yıl kapatmayı planladığını duyurmuştu.

Çarşamba günkü açıklamada ayrıca GSK'nin Belçika'daki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliğini sürdüreceği, ancak Ar-Ge kaynaklarını mRNA tabanlı grip aşısı gibi yüksek öncelikli projelere yoğunlaştıracağı ifade edildi.