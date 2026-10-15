MG, satış performansının yanı sıra modellerinin kazandığı uluslararası ödüllerle de dikkat çekiyor. Markanın elektrikli ve hibrit teknolojilerini ulaşılabilir mobilite anlayışıyla buluşturan modelleri, farklı ülkelerde otomotiv sektörünün önde gelen yayınları tarafından ödüllendirildi. Özellikle gelişmiş Hybrid+ teknolojisiyle yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir araya getiren ZS Hybrid+, uluslararası pazarlarda kazandığı ödüllerle öne çıktı. Farklı pazarlarda elde edilen başarılar, MG'nin elektrikli ve hibrit mobilite alanında sergilediği ürün geliştirme yaklaşımının uluslararası ölçekte gördüğü beğeniyi bir kez daha ortaya koydu.

SAIC Motor, 2026 yılının son çeyreğine girerken yeni nesil akıllı elektrikli araç yatırımlarına ve uluslararası büyüme stratejisine odaklanmaya devam ediyor. Grup, son dönemde tanıttığı MG 07, yeni nesil IM LS6 ve gibi modelleriyle ürün gamını genişletiyor. SAIC Motor, yeni model lansmanları, yenilikçi mobilite teknolojileri ve küresel pazarlardaki faaliyetleriyle büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

