Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen, Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor, 2026 yılının üçüncü çeyreğini başarılı satış sonuçlarıyla tamamladı.
Eylül ayında 406 bin adetlik satış gerçekleştiren şirket, Ocak-Eylül döneminde toplam 3 milyon 147 bin araç satışına ulaşarak Çin otomotiv sektöründeki liderliğini korudu. SAIC Motor'un bu performansında, grup bünyesindeki markaların artan satış hacimleri, yeni enerjili araçlara yönelik yatırımları ve uluslararası pazarlarda kaydettiği büyüme belirleyici oldu.
1 Yeni enerjili araç satışları 1,4 milyon adede yaklaştı
Elektrikli mobilite ve yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarını sürdüren SAIC Motor, yeni enerjili araç segmentinde de payını artırmaya devam etti. Eylül ayında yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 225 bin adede ulaştı ve aylık bazda yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk dokuz ayında ise grubun yeni enerjili araç satışları yüzde 28,2 artışla 1 milyon 388 bin adet olarak gerçekleşti. Yeni nesil elektrikli modellerin gördüğü yoğun ilgi de SAIC Motor'un elektrifikasyon alanındaki büyümesini destekledi.
2 MG, Avrupa’da 280 bin adedi aşan satışla büyümesini sürdürüyor
SAIC Motor’un küresel büyümesinde önemli bir rolü üstlenen MG, Avrupa pazarındaki yüksek performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Grubun en büyük yurt dışı bölgesel pazarı olan Avrupa’da MG, 2026 yılının ilk dokuz ayında 280 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Marka, böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük büyüme kaydetti. MG'nin elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hibrit modellerden oluşan ürün gamı, markanın farklı pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı sürdürdü.
3 MG modellerine uluslararası otomotiv basınından önemli ödüller
MG, satış performansının yanı sıra modellerinin kazandığı uluslararası ödüllerle de dikkat çekiyor. Markanın elektrikli ve hibrit teknolojilerini ulaşılabilir mobilite anlayışıyla buluşturan modelleri, farklı ülkelerde otomotiv sektörünün önde gelen yayınları tarafından ödüllendirildi. Özellikle gelişmiş Hybrid+ teknolojisiyle yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir araya getiren ZS Hybrid+, uluslararası pazarlarda kazandığı ödüllerle öne çıktı. Farklı pazarlarda elde edilen başarılar, MG'nin elektrikli ve hibrit mobilite alanında sergilediği ürün geliştirme yaklaşımının uluslararası ölçekte gördüğü beğeniyi bir kez daha ortaya koydu.
SAIC Motor, 2026 yılının son çeyreğine girerken yeni nesil akıllı elektrikli araç yatırımlarına ve uluslararası büyüme stratejisine odaklanmaya devam ediyor. Grup, son dönemde tanıttığı MG 07, yeni nesil IM LS6 ve gibi modelleriyle ürün gamını genişletiyor. SAIC Motor, yeni model lansmanları, yenilikçi mobilite teknolojileri ve küresel pazarlardaki faaliyetleriyle büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.