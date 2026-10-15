İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğün yapılan açıklamaya göre, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ancak, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden de uyarı

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri paylaşılarak vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilerek yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.