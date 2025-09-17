İngiltere'de enflasyon 1,5 yılın zirvesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde Temmuz ayında yüzde 3,8 iken Ağustos ayında sabit kaldı. Böylece yıllık enflasyon Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviyede ilerlemeye devam etti.

Enflasyon aylık bazda beklentilerle paralel yüzde 0,3 oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,6 ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ucuz uçak biletleri, motor yakıtı ve restoran-otel fiyatlarıyla dengelendi. Gıda enflasyonu ise yükselmeye devam etti.

Eylül ayında enflasyonun yüzde 4’e yükseleceği öngörülüyor

Ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü enflasyonu yüzde 4,7 olarak gerçekleşti ancak bu oran hala İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) rahat edebileceği seviyenin üzerinde. Hizmet sektörü enflasyonu ise yılbaşından bu yana yıllık yüzde 4,5 bandının üzerinde seyrediyor.

İşgücü piyasası yavaşlarken, politika yapıcılar artan fiyat baskılarının tüketiciler arasında enflasyon beklentilerini artırmasından endişe ediyor.

BoE, enflasyonun Eylül ayında yüzde 4’e ulaşarak yüzde 2'lik hedefinin iki katına çıkmasını beklerken piyasa yarın BoE’nin faiz oranlarının 4’te sabit tutacağı öngörülüyor.