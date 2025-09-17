Genç ve kadın besicilere destek: 2 Binden fazla damızlık büyükbaş dağıtılıyor

İlk etapta kentteki 240 yetiştiricinin proje yatırım programına alındığını, üreticilere 2 bin 932 büyükbaş hayvanın dağıtılacağını dile getiren Akar, "Projesi onaylanan üreticilerimize hayvanları teslim etmeye başladık. Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde hayvanlar teslim edildi. Müdürlük olarak bu hayvanların aylık kontrol ve denetimlerini yapacağız. " diye konuştu.

Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde besicilik yapan Veteriner Hekim Levent Çelen, proje kapsamında 30 dişi angus aldığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce 3 büyükbaş hayvanla sektöre girdiğini ve şu an et üretimine yönelik besicilik yaptığını ifade eden Çelen, "Verilen hayvanların dişi yavrularını damızlık olarak, erkek yavruları ise kırmızı et üretimi amacıyla yetiştireceğiz." dedi.