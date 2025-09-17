Ağustos ayı ihracat verileri açıklandı: Hangi iller ilk üçte yer aldı?

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ve yılın 8 aylık dönemine ilişkin, faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 852 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

İstanbul'u, yüzde 9,3 azalış ve 2 milyar 568 milyon dolar ile Kocaeli, yüzde 3,6 artış ve 1 milyar 966 milyon dolar ile İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 714 milyon 818 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 509 milyon 937 bin dolarla kazanlar, makineler, 501 milyon 790 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 840 milyon 872 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 236 milyon 967 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 221 milyon 575 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 460 milyon 7 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 224 milyon 160 bin dolarla demir ve çelik, 173 milyon 465 bin dolarla kazanlar, makineler takip etti.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler



İstanbul'un ihracatında 490 milyon 798 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 342 milyon 88 bin dolarla Almanya, 263 milyon 421 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli en fazla ihracatı 236 milyon 155 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 188 milyon 949 bin dolarla İngiltere ve 168 milyon 56 bin dolarla İspanya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 199 milyon 233 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 154 milyon 283 bin dolarla İtalya ve 145 milyon 31 bin dolarla Hollanda takip etti.

Buna göre, ocak-ağustos döneminde 32 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 45 il de ihracatını artırdı.