İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonda son dönemdeki gevşemeye karşın politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE açıklamasında, üyelerin 7'sinin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, manşet enflasyonun mayısta yıllık yüzde 3,2’den 2’ye gerilediği ve bunun da mayısta para politikası raporundaki tahminlere yakın olduğu kaydedildi.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin göstergelerin ılımlı seyretmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, geçen yıl enerji fiyatlarındaki düşüşün baz etkisiyle enflasyonun bu yılın ikinci yarısında bir miktar yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Ülkede 4 Temmuz’da yapılacak genel seçimlerin bankanın kararı üzerinde bir etkisi olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, kararın her zamanki gibi orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması için gerekli görülen hususlar temelinde verildiği aktarıldı.

BoE'nin politika faizini sabit tutma kararı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayın başlarında faiz indirimine başlama kararının ardından geldi.