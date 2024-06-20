ARA
Bist 100
10677,58
1,97%
Bist 100
Dolar/TL
32,8413
0,9619%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2321
0,6841%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0728
-0,1471%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2490,97
2,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu.

20 Haziran 2024 | 14:16
Son Güncellenme: 20 Haziran 2024 | 15:51
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

 İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonda son dönemdeki gevşemeye karşın politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE açıklamasında, üyelerin 7'sinin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, manşet enflasyonun mayısta yıllık yüzde 3,2’den 2’ye gerilediği ve bunun da mayısta para politikası raporundaki tahminlere yakın olduğu kaydedildi.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin göstergelerin ılımlı seyretmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, geçen yıl enerji fiyatlarındaki düşüşün baz etkisiyle enflasyonun bu yılın ikinci yarısında bir miktar yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Ülkede 4 Temmuz’da yapılacak genel seçimlerin bankanın kararı üzerinde bir etkisi olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, kararın her zamanki gibi orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması için gerekli görülen hususlar temelinde verildiği aktarıldı.

BoE'nin politika faizini sabit tutma kararı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayın başlarında faiz indirimine başlama kararının ardından geldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2490,97 2,29%
  • ALTIN ONS 2359,1 1,31%
  • BIST 100 10677,58 1,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,715 0,391%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36945 -0,09083%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,8695 4,9279%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8413 0,9619%
  • EURO/DOLAR 1,0728 -0,1471%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2321 0,6841%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,28108%
Borsa Haberleri
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL