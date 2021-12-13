İngiltere’de salgının başındaki ilk önlemlerden olan evde çalışma uygulamasına, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle yeniden geçildi.

Omicron vaka sayısının 3 bini bulduğu ülkede, hükümet önlemlerde “Plan B”ye geçti.

Buna göre, marketler ve toplu ulaşım araçlarının ardından tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale geldi.

İlk kez aşı pasaportu uygulamasına da geçilen ülkede, çok sayıda kişinin toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken en az 2 doz aşı olunduğu veya negatif test sonucu gösteren belge sorulacak. Kural, 500’den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak.

Bu önlemlerin yanı sıra bugünden itibaren evden çalışma da yeniden başladı. Hükümetin kılavuzunda “işlerini evlerinde yapabilecek ofis çalışanlarından bunu yapmaları” istendi.

Uygulamanın ilk gününde sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve istasyonlarının diğer günlere oranla daha az kalabalık, yer yer de boş olduğu görüldü.

Ülkede, Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesi dün 3’ten 4’e yükseltilirken, Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığını, İngiltere’de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa’da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.