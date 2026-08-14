ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hegseth, çok uluslu bir tatbikatın kapanış töreni için gittiği Panama'da İran'a yönelik deniz ablukası hakkında gazetecilere konuştu.

Hegseth, ABD ordusunun İran'a uyguladığı ablukayı sürdürmek amacıyla bölgedeki deniz kuvvetleri varlığını "süresiz olarak" sürdürebileceğini belirterek, "ABD Donanması ablukayı süresiz olarak sürdürebilir. Çünkü gemileri şimdiye kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi dönüşümlü olarak görevlendirip geri çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik ablukanın belirli bir süre sınırı olmadığını vurgulayan Hegseth, ablukanın "gerektiği sürece" devam edeceğini yineledi.