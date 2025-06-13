İran ajansı: Nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BBC'nin haberine göre de saldırıda yaşamını yitirenlerden biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre Abbasi, 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. İsrail saldırısının diğer hedefi ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tahrancı oldu.

