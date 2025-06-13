ARA
DOLAR
39,43
0,20%
DOLAR
EURO
45,55
-0,38%
EURO
GRAM ALTIN
4341,58
1,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9520,22
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İran ajansı: Nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

İran ajansı: Nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

13 Haziran 2025 | 06:17
İran ajansı: Nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BBC'nin haberine göre de saldırıda yaşamını yitirenlerden biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre Abbasi, 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. İsrail saldırısının diğer hedefi ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tahrancı oldu. 
 

İlgili Haberler
İsrail, İran'a saldırdı, hedef alınan yerler duyuruldu
İsrail, İran'a saldırdı, hedef alınan yerler duyuruldu
0
  • ALTIN GRAM - TL 4341,58 1,32%
  • ALTIN ONS 3424,66 1,12%
  • BIST 100 9520,22 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,477 -0,011%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3631 0,20915%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80 0,8799%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,4327 0,2028%
  • EURO/DOLAR 1,154 -0,3953%
  • EURO/TURK LIRASI 45,5498 -0,3763%
  • STERLIN/DOLAR 1,35524 -0,44114%
Borsa Haberleri
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
GERİ
İLERİ
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL