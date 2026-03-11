İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney saldırıya mı uğradı?

İran’ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney’in yerine geçtiği açıklanan Mücteba Hamaney'in saldırıya uğradığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Mücteba Hamaney'in sağlık durumu merak edilirken, konuya ilişkin açıklamalar da gelmeye başladı.

Mücteba Hamaney saldırıya mı uğradı?

İran yönetimi, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca Batı medyasında yer alan Hamaney’in yaşamını yitirmiş olabileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamaney'in sağlık durumu nasıl?

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan, ABD medyasının "dini lider Mücteba Hamaney bacaklarından yaralı" iddiasını yalanladı. Pezeşkiyan konuyla ilgili açıklamasında, "Sayın Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney neden kamuoyu önüne çıkmıyor?

Mücteba Hamaney'in İran’ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney’in yerine göreve gelmesinin ardından kamuoyunun önüne çıkmaması peşinde bazı iddiaları da gündeme getirdi.

New York Times’ın haberine göre Mücteba Hamaney’in sessizliğinin arkasında, İsrail ve ABD tarafından başlatılan saldırıların ilk gününde yaralanması olduğu öne sürüldü. Hamaney’in bacaklarından yaralandığı ancak bilincinin açık olduğu belirtildi.

İranlı bazı yetkililer ise güvenlik riski nedeniyle Hamaney'in sessiz kaldığını belirtti.