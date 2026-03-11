Proje kapsamında İstanbul’da yapılacak konutlar için ödeme planı netleşti. Kampanya çerçevesinde inşa edilecek evlerde yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için ödemelerin yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yapılması planlanıyor.

İstanbul’da 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (295 bin TL) alınacak ve 240 aya kadar vade uygulanacak. Konutların aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.