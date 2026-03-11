ARA
  TOKİ İstanbul başvuru sonuçları 2026: TOKİ İstanbul kura isim listesi belli oldu: İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul başvuru sonuçları 2026: TOKİ İstanbul kura isim listesi belli oldu: İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da yapılacak kura çekilişine katılmaya hak kazananların isim listesi yayımlandı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılacak hak sahipleri netleşti. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura çekimi belli oldu mu?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
TOKİ İstanbul başvuru sonuçları 2026: TOKİ İstanbul kura isim listesi belli oldu: İstanbul kura çekimi ne zaman?

81 ilde 500 bin konutun hayata geçirileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilecek. Binlerce İstanbullu, TOKİ İstanbul kura çekimini beklerken, konuyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. TOKİ, İstanbul kurasına katılmaya hak kazananların isim listesini açıkladı. Sırada TOKİ İstanbul kura çekimi var. Peki,  TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi nereden öğrenilir? TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi belli oldu mu? 

 

TOKİ İstanbul kura listesi açıklandı: Başvurusu kabul edilenler belli oldu

TOKİ İstanbul kura listesi açıklandı: Başvurusu kabul edilenler belli oldu

İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için şehit yakını, gazi, emekli, engelli, genç, üç ve üzeri çocuklu aileler ile diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu. Başvurusu kabul edilenler kura çekimine katılma hak kazandı.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenler açıklandı

TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenler açıklandı

TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden İstanbul’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini de yayımladı. Başvurusu reddedilenler TOKİ İstanbul kura çekimine katılamayacak.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Binlerce İstanbullu TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ancak, TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kura çekiminin Mart ayı bitmeden yapılacağı tahmin ediliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

İstanbul'da hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımları henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca, sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de erişile açılıyor.

e-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.org.tr)

TOKİ İstanbul konut fiyatları

TOKİ İstanbul konut fiyatları

İstanbul'da inşa edilecek 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL ve  80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

TOKİ İstanbul konutları ödeme planı

TOKİ İstanbul konutları ödeme planı

Proje kapsamında İstanbul’da yapılacak konutlar için ödeme planı netleşti. Kampanya çerçevesinde inşa edilecek evlerde yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için ödemelerin yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yapılması planlanıyor.

İstanbul’da 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (295 bin TL) alınacak ve 240 aya kadar vade uygulanacak. Konutların aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
