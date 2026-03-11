Rekabet Kurumu, 65 denetim şirketi hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, bağımsız denetim ve mali müşavirlik faaliyetleri yürüten teşebbüsler ve bu teşebbüslerin dahil olduğu meslek kuruluşları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

65 teşebbüsün içinde "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen Deloitte, PwC, EY ve KPMG ağlarının Türkiye’deki temsilcileri de bulunuyor.

Soruşturma neden başlatıldı?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, başlatılan soruşturmaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetleri, finansal piyasaların şeffaflığı, güvenilirliği ve sürdürülebilir büyümesi için ekonomik sistemin temel altyapı unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu hizmetler, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamu otoritelerinin ve diğer paydaşların sağlıklı karar alabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin pazarlarda sağlıklı bir rekabet ortamının tesis edilmesi, sadece hizmet kalitesinin artırılması ve fiyatların rasyonel seviyelerde tutulması için değil, aynı zamanda tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinin korunarak finansal ekosistemin bütünlüğünün güvence altına alınması adına bir zorunluluktur.

Bu çerçevede, bağımsız denetim ve mali müşavirlik faaliyetleri yürüten teşebbüsler ile bu teşebbüslerin dâhil olduğu meslek kuruluşları hakkında yapılan incelemeler neticesinde, hizmet (çıktı) piyasalarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı, iş gücü (girdi) piyasalarında ise çalışan ayartmama ve ücret tespiti anlaşmaları yapmak; gerek girdi gerek çıktı piyasalarına ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve ayrıca rekabeti kısıtlayıcı nitelikte teşebbüs birliği kararları almak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 29.01.2026 tarihli toplantısında 65 kurum hakkında soruşturma başlatıldı.