Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki 15 Türk gemisi hakkında açıklama

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi olduğunu belirtti ve "Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz" açıklamasında bulundu.

"Personelin sağlık durumu iyi"

AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve bölgede yaşanan sıcak çatışmalara ilişkin durumları değerlendirdiklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nda 15 adet Türk gemisinin beklediğini ve personelle irtibat halinde olduklarını ifade eden Uraloğlu, gemilere herhangi bir saldırı olmadığını ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Hava trafiğine ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu, bölgede yaşanan çatışmalar sebebiyle birçok ülkenin hava sahasını kapattıklarını ve bu riskin yönetilmesinin gerektiğini de şöyle vurguladı:

"Hava trafiğinde ciddi risk var. O riskin yönetilmesi lazım. Özellikle Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve İsrail'de hava sahası zaten kapalı. Diğer ülkelerde de yer yer kapanıyor. Bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelere kara yolu ile gidip, Türk ve yabancı vatandaşları İstanbul'a, İstanbul üzerinden de diğer ülkelere gitmeleri noktasıdır.

İlave seferler konusunda ilgili ülkelerle anlaştık. Seferler devam ediyor. Aksama yok. Diğer taraftan kara yolu noktasında da bir sıkıntı yok. Oradan da geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın uçakları var. İki tane uçağı getirdik. Bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların alınması söz konusu olacak. Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Personellerle irtibat halindeyiz. İhtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir sıkıntı yok. Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da oradan çıkarmış olacağız. Şu an için herhangi bir saldırı yok."