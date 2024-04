00:10: CNN: "İsrailli bir askeri yetkiliye göre İsrail, İran'ın 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığını tahmin ediyor"

İRAN İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATTI

CNN'nin haberine göre İsrail ordusu sözcüsü, İran'ın, İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda insansız hava aracı fırlattığını duyurdu. IDF sözcüsü Daniel Hagari, hava sahalarındaki tehdidi takip ettiklerini; tehdidin İsrail'e ulaşmasının birkaç saat süreceğini söyledi.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

Hagari, ülkedeki saldırı alarmlarının İHA'ların hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını söyledi.

Yine CNN'e göre ABD'li bir yetkili de İran'ın İsrail'e karşı insansız hava araçları gönderdiğini doğruladı.

'İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık'

AA'nın aktardığı habere göre ise İran devlet televizyonu, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." denildi.

AA: İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattıklarını duyurdu.

Irak hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı

Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

BIDEN TATİLİNİ KESİP BAŞKENTE DÖNÜYOR

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek. Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi. Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın derlemesine göre İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı. Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

İRAN, İSRAİL BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLEN GEMİYE EL KOYMUŞTU

Öte yandan bugün İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurmuştu.