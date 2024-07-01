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  • İran petrol satışında günlük 26 milyon dolar zarar ediyor iddiası

İran petrol satışında günlük 26 milyon dolar zarar ediyor iddiası

İran'da Düzenin Maslahatını teşhis Konseyi Üyesi Mecid Ensari, ülkedeki bazı muhafazakarların ekonomik yaptırımları suistimal ettiğini öne sürerek, ülkesinin yaptırımlar nedeniyle petrol satışında indirimli satış yapmak zorunda kalındığını ve bunun günlük yaklaşık 26 milyon dolar zarara mal olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2024 | 13:00
İran petrol satışında günlük 26 milyon dolar zarar ediyor iddiası

Jamarannews haber sitesine göre, Ensari reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim bürosunda konuştu.

Reformist siyasetçi Ensari, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümetinin çok petrol satmakla iftihar ettiğini fakat bu konuda şeffaf davranılmadığını belirtti.

Ensari, "(Reisi hükümeti) Çok petrol satmakla övünüyorlar. Kim, kime satıyorsunuz diye sorduğumuzda, 'Söyleyemeyiz. ABD denetliyor, müşterileri kaçırırız' diyorlar. Kaça satıyorsunuz, para hangi bankaya yatıyor diye soruyoruz, 'Gizli, ABD bilmemeli' diyorlar." dedi.

Petrol paralarının bir kısmının aracı sarraflar, bir kısmının da yaptırımlar kapsamında zorunlu ihtiyaç maddeleri olarak ülkeye döndürüldüğünü ifade eden Ensari, söz konusu sarrafların kime ait olduğu konusundaki gizliliği de eleştirdi.

Ensari, "Günde satılan 1 milyon 300 bin varil petrol yaklaşık 20 dolar indirimle satılıyor. Bunun ülkeye günlük zararı yaklaşık 26 milyon dolar civarında." ifadelerini kullandı.

Reformistler muhafazakarları suçluyor

İran devriminden (1979) sonra ABD ve Batılı ülkeler, İran'a bir dizi ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

Söz konusu durum, petrol satışında İran yönetiminin şeffaf davranmasının önüne geçerken, ülkedeki reformistler nükleer anlaşmaya karşı çıkan muhafazakarı bu durumdan faydalanmakla suçluyor.

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