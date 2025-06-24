İran devlet televizyonu, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik operasyon başlattığını duyurdu. İran resmi haber ajansı, İran'ın Katar'daki ABD üssü yanında Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

CNN'in haberine göre konuya yakın iki yetkili ABD'nin İran'dan Katar ve Irak'taki ABD askeri tesislerine doğru fırlatılan çok sayıda füzeyi takip ettiğini söyledi. Beyaz Saray yetkilisine göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine Durum Odası'nda. CNN, haberinde "Üst düzey bir yetkili daha önce Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne yönelik olası saldırı tehditlerini izlediğini söyledi. Başkan Donald Trump geçen ay üssü gezdi ve 2003'ten bu yana ziyaret eden ilk başkomutan oldu. Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri tesisidir" diyor.

KATAR SAVUNMA BAKANLIĞI: CAN KAYBI YOK

Katar Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını "başarıyla" engellediğini, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Katar Devleti, İran Devrim Muhafızları tarafından Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu saldırıyı, Katar Devleti'nin egemenliğine, hava sahasına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na açık bir ihlal olarak değerlendirmekteyiz. Katar, bu saldırının doğası ve ölçeğiyle orantılı bir şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu uluslararası hukuk çerçevesinde teyit etmektedir" dedi.

El Ensari, Katar, hava savunma sistemlerinin saldırıyı başarılı bir şekilde püskürttüğünü ve İran füzelerini engellediğini belirtti. Ensari tüm askeri eylemlerin durdurulması ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı. Ensari, "Üs, bölgedeki gerginlikler nedeniyle daha önce güvenlik ve tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Üsdeki personelin, Katar Silahlı Kuvvetleri üyeleri, dost kuvvetler ve diğerlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Saldırıdan dolayı herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını teyit etmekteyiz" dedi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

İran İslam Devrimi Muhafızları'nın devlet medyası tarafından aktarılan açıklamasına göre, İran'ın Beyaz Saray ve müttefiklerine verdiği mesaj "açık ve net. BBC'nin haberine göre açıklamada "[İran], toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı, hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre İran Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "(Katar'daki ABD üssüne saldırı) Kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı." denildi.

İRAN: SALDIRI KATAR'I DEĞİL ABD'Yİ HEDEF ALDI

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ise bir açıklama yaparak, İran’ın “Katar’daki ABD hava üssünü” “yok ettiğini” ancak bu saldırının “Katar’a ya da halkına hiçbir tehlike oluşturmadığını” ve İran’ın Katar ile “sıcak ve tarihi ilişkilerini sürdürme ve devam ettirme konusunda kararlı olduğunu” belirtti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklama, İran devlet medyasına göre, “kullanılan füze sayısının, ABD’nin üç İran nükleer sitesine attığı bombalarla aynı sayıda olduğunu” söylüyor.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI 'ORANTILI YANIT' DEMİŞTİ

Öte yandan bugün İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanı Musevi'nin ABD'nin saldırılarına ilişkin video mesajını yayımlamıştı. Musevi, "Trump'ın bu eylemi, çaresizlikten ve vekil gücü İsrail'i, özellikle (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu kurtarmak için yapıldı. Netanyahu'da zayıflık ve başarısızlık işaretleri görünce ona suni teneffüs yapmaya karar verdi. Bu çok büyük bir hataydı ve sonuçları konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştuk. Netanyahu'yu çaresizliğe düşene kadar cezalandırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda ABD'nin saldırısına orantılı bir şekilde yanıt vereceğiz" demişti.

KATAR HAVA TRAFİĞİNİ DURDURMUŞTU

Katar Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtilmişti. Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır" denilmişti.

