İran’ın ABD üssüne saldırısı sonrası petrol fiyatları düştü

- CNBC'nin haberine göre İran misillemesinin herhangi bir can kaybına yol açmaması bu durumda etkili oldu. Analize göre bu durum yatırımcılar arasında çatışmanın azaltılması için bir yol bulunabileceği yönünde umutları artırdı.
- Dış basındaki yorumlara göre İran'ın, nükleer tesislerini vuran ABD'ye misilleme olarak ABD'nin Katar'daki üssüne saldırması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğalgaz tanker trafiğini aksatmak için adım atmamış olması nedeniyle petrol fiyatlarında yüzde 4 düşüş oldu.
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