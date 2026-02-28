ARA
İsrail, İran'a saldırı başlattı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
İsrail, İran'a saldırı başlattı

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan ilk açıklama

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordu, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

