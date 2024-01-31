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İşten çıkarma dalgasına iki şirket daha katıldı

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirirken, İngiltere merkezli medya şirketi Sky bu yıl yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

31 Ocak 2024 | 10:05
İşten çıkarma dalgasına iki şirket daha katıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Medya şirketi Sky 1000 çalışanını işten çıkaracak

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, giderek daha fazla insanın şirketin hizmetlerine internet üzerinden erişmesi ve evlerine uydu anteni kurdurmak isteyenlerin sayısının azalması nedeniyle işten çıkarılacak çalışanların önemli bir kısmını mühendisler oluşturacak.

Sky'ın bu yıl işten çıkarmayı planladığı 1000 kişi, medya şirketinin iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü temsil ediyor. Sky, halihazırda İngiltere'de yaklaşık 26 bin kişiyi istihdam ediyor.

Haberlerde ifadelerine yer verilen Sky sözcüsü, müşterilerin giderek artan şekilde uzman kurulumu gerektirmeyen Sky Glass ve Sky Stream'i tercih ettiğini ve bu durumun, şirketin hizmetlerini sunmak için ihtiyaç duyduğu pozisyonların sayısını değiştirmesine yol açtığını belirtti.

 

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