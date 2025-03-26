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İsveç’ten 300 milyar kronluk ek savunma yatırımı kararı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, gelecek 10 yılda savunmaya 300 milyar kronluk (yaklaşık 29,8 milyar dolar) ilave yatırım kararı aldıklarını bildirdi.

26 Mart 2025 | 17:02
İsveç’ten 300 milyar kronluk ek savunma yatırımı kararı

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik sorununu yaşadığını belirterek "Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl içinde savunma silahları için 300 milyar kron ek yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Soğuk Savaş günlerinden bu yana savunmaya en fazla asker ve silah yatırımı yapacaklarını kaydeden Kristersson, "İsveç'in istikrarlı ekonomisi var ve savunmamıza ek yatırımla birlikte istikrarlı büyüme hızı da yakalayabiliriz." dedi.

İsveç'in NATO üyesi bir ülke olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,4'ünü savunma harcamalarına aktardıklarını ifade eden Kristersson, savunma harcamalarını 2030 yılına kadar geçici olarak GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarmayı planladıklarını vurguladı. AA

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Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
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