İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, ülkedeki iş gücü sorununa yönelik harekete geçti. İtalya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, 2028 yılına kadar Avrupa Birliği (AB) dışından toplam 497 bin 550 kişiye çalışma izni verileceği belirtildi. İlk olarak 2026 yılında AB dışındaki 164 bin 850 kişiye çalışma izni verileceği aktarıldı. Açıklamada, "Kotalar, sosyal tarafların dile getirdiği ihtiyaçlar ve önceki yıllarda yapılan çalışma izni başvuruları dikkate alınarak işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedeflenerek belirlendi" ifadeleri kullanıldı. İtalyan hükümeti, 2023-2025 yılları arasında 450 binden kişiye çalışma izni vermişti.



Ülkedeki iş gücü sorunu

İtalya'nın hızla yaşlanan nüfusu ve azalan doğum oranı, yasal iş gücünü genişletme çabalarına aciliyet kazandırdı. Ülkede 2024'te doğumlardan yaklaşık 281 bin daha fazla ölüm kaydedildi ve nüfus 37 bin azalarak 58.93 milyona düştü. Demografik düşüş 10 yıldan uzun süredir devam ediyor.