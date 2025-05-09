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Japon devi 2025 yılı net karında erime bekliyor

Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel, 2025 mali yılı net karının yüzde 42,9 düşmesini bekliyor.

09 Mayıs 2025 | 17:36
Japon devi 2025 yılı net karında erime bekliyor

Tokyo merkezli çelik üreticisi şirket, açıklamasında önceki ve mevcut mali yıla dair bilançolarını duyurdu.

Buna göre şirket, 2025 mali yılı net karının yüzde 42,9 düşüşle 200 milyar yene (1,38 milyar dolar) gerileyeceğini tahmin ediyor.

Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Nippon Steel Başkanı İmai Tadaşi, finansal koşulların mevcut mali yılda iyileşmesini beklemediklerini bildirdi.

ABD menşeli tarifelerin etkisine değinen İmai, "değişkenlikler sebebiyle ABD tarifelerinin etkilerini okumanın son derece zor olduğunu" kaydetti.

İmai, "Japon hükümetinden çok umutluyuz ve müzakerelerin ne kadar uzun sürerse sürsün tavizsiz sürdürmelerini umuyoruz" dedi.

Şirketin, Mart 2025'te sona eren 2024 mali yılı net karı, 2023 mali yılına kıyasla yüzde 36,2 düşüşle 350,2 milyar yene (2,4 milyar dolar) geriledi.

DÜNYANIN 4. BÜYÜK ÇELİK ÜRETİCİSİ

Ülke içindeki enflasyonun ürünlere olan talebi düşürmesi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, net kar düşüşüne olumsuz yansıdığı aktarıldı.

İşletme karı yüzde 29,6 düşerek 547,9 milyar yene gerileyen şirketin satış gelirleri de yüzde 1,9 düşüşle 8,7 trilyon yen olarak tespit edildi.

Resmi ismi "Nippon Seitetsu" olan Tokyo merkezli firma Japonya'nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük ham çelik üreticisi olarak biliniyor.

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Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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