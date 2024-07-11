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  • Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi

Asya borsalarında, Hindistan hariç pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 42 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazelemesi dikkati çekti.

11 Temmuz 2024 | 10:20
Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde izlenen pozitif seyrin Asya tarafına da taşındığını belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Öte yandan, bölge merkez bankalarından olan Güney Kore Merkez Bankası, üst üste 12'inci toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50'de sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair daha fazla kanıt aradığı için politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı alındı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Japon yeni, dolar karşında tarihi düşük seviyelerinde seyretmeye devam ederken, ülkede Nikkei 225 endeksi gün içerisinde 42.426,77 puana çıkarak tarihi yüksek seviyesini yeniledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 42.224,02 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2.891,35 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 2.968 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 17.803 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 79.669 puanda bulunuyor.

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