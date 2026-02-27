Jaws'tan Star Wars'a dev müzayede: 9 milyon dolar gelir bekleniyor

25-27 Mart tarihleri arasında Los Angeles'ta gerçekleşecek olan Propstore Eğlence Hatıra Eşyaları Canlı Müzayedesi, tam bir popüler kültür şöleni niteliğinde.

Toplam Parça Sayısı: 1.550'den fazla eşya.

Beklenen Toplam Gelir: Yaklaşık 9 milyon dolar.

Öne Çıkan Yapımlar: Star Wars, Jaws, Terminator, Gladiator ve Harry Potter.

Forbes'da yer alan habere göre; müzayedenin yıldızları arasında, sinema tarihinin gidişatını değiştiren şu objeler yer alıyor:



Star Wars: The Empire Strikes Back filminde kullanılan, içten ışıklandırmalı orijinal C-3PO kafası, müzayedenin en pahalı parçalarından biri olmaya aday.

Tahmini Değer: 350.000$ – 700.000$



Geçtiğimiz yıl 50. yılını kutlayan ve gerilim türünü yeniden tanımlayan Jaws filminden nadir parçalar satışta:

Zıpkın Tabancası: Quint ve Matt Hooper tarafından kullanılan bu ikonik silahın 250.000$ ile 500.000$ arasında alıcı bulması bekleniyor.

Quint’in Olta Kamışı: Filmin unutulmaz karakterinin ekipmanı için belirlenen fiyat aralığı 75.000$ – 150.000$.

Harry Potter: Çapulcular Haritası (Marauder's Map)



Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde Fred ve George Weasley tarafından Harry'ye verilen bu sihirli harita, işçiliğiyle göz dolduruyor. Tamamen el yapımı olan harita, çok sayıda gizli kapakçığa ve ince işlenmiş detaylara sahip.

Tahmini Değer: 40.000$ – 80.000$

Diğer Klasiklerden Geriye Kalanlar



Sadece bilim kurgu ve korku değil, aksiyon ve dram türünün başyapıtlarından da parçalar podyuma çıkıyor:

Terminatör: Arnold Schwarzenegger’in filmde giydiği efsanevi ceket.

Gladyatör: Ridley Scott’ın epik filminde kullanılan orijinal kasklar.