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Starbucks'ta CEO değişti, hisseleri uçuşa geçti

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı. Şirket hisseleri piyasa açılışında yüzde 20'nin üzerinde yükselirken, Chipotle hisseleri yaklaşık yüzde 9 düştü.

13 Ağustos 2024 | 16:52
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2024 | 16:53
Starbucks'ta CEO değişti, hisseleri uçuşa geçti

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

Starbucks hisseleri piyasa açılışında yüzde 20'nin üzerinde yükselirken, Chipotle hisseleri yaklaşık yüzde 9 düştü.

Starbucks, İsrail boykotundan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

 

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