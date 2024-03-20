Hindistan'ın batısındaki çorak tuz çölünü gezegendeki en önemli temiz enerji kaynaklarından birine dönüştüren projenin ölçeği o kadar büyük ki, başındaki adam buna yetişemiyor. Sagar Adani geçen hafta CNN'e verdiği bir röportajda "Artık hesap bile yapmıyorum" dedi.

Adani, Adani Green Energy Limited (AGEL) şirketinin genel müdürü. Kendisi aynı zamanda Asya'nın en zengin ikinci adamı olan Gautam Adani'nin yeğeni. 100 milyar dolarlık serveti Hindistan'ın en büyük kömür ithalatçısı Adani Group'tan geliyor. 1988 yılında kurulan holdingin limanlar ve termik santrallerden medya ve çimentoya kadar çeşitli alanlarda işletmeleri bulunuyor.

20 milyar dolarlık yatırım

Şirketin temiz enerji birimi AGEL, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle geniş kapsamlı bir güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa ediyor. Yaklaşık beş yıl içinde tamamlandığında dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacak ve 16 milyon Hintli eve yetecek kadar temiz elektrik üretecek.

CNN'de yer alan habere göre Khavda Yenilenebilir Enerji Parkı'nın başarısı, dünyanın en kalabalık ülkesi ve en hızlı büyüyen büyük ekonomisinin artan enerji ihtiyaçlarını karşılarken Hindistan'ın kirliliği azaltma ve iklim hedeflerine ulaşma çabaları için kritik önem taşıyor. Hindistan'ın ürettiği elektriğin %70'i hâlâ kömürden elde ediliyor.

AGEL, Hindistan ve Pakistan'ı ayıran dünyanın en tehlikeli sınırlarından birine sadece 12 mil mesafede yer alan parkın 200 mil kareden fazla bir alanı kapsayacağını ve enerji kaynağı ne olursa olsun gezegenin en büyük enerji santrali olacağını söylüyor.

Adani, "Bu kadar büyük bir bölge, bu kadar engelsiz bir bölge, vahşi yaşam yok, bitki örtüsü yok, yerleşim yok. Bu arazinin daha iyi bir alternatif kullanımı yok" diyor.

Önümüzdeki on yıl içinde enerji dönüşümüne 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan grup, bu yatırımların %70'ini temiz enerjiye ayıracak.