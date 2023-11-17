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Laboratuvarda et üretilmesini yasaklayan ilk ülke oldu

İtalya Parlamentosu, laboratuvar ortamında et üretimini ve bu ürünlerin satışını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

17 Kasım 2023 | 17:24
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Laboratuvarda et üretilmesini yasaklayan ilk ülke oldu

BBC Türkçe'nin haberine göre Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanan yasayla omurgalı hayvanlardan elde edilen hücre kültürü veya dokulardan gıda ve yem üretimi ve satışına 10-60 bin Euro arası para cezası verilebilecek.

Ayrıca, bitkilerden elde edilen ürünlerin "biftek" ve "salam" gibi isimlerle satışı da yasaklanacak.

Laboratuvar ortamında, hayvan hücre ve doku kültürleri kullanılarak üretilen etin üretimini ve satışını yasaklayan yasa, ''İtalya mutfağının'' ve tarım sektörünün korunması amacıyla hazırlandı.

Sağ koalisyon hükümetinin ilk kez kurduğu Gıda Egemenliği Bakanlığı  tarafından hazırlanan düzenlemeye, ziraatçılar birliği gibi kuruluşlar destek veriyordu.

Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormancılık Bakanı Francesco Lollobrigida dün tasarının Parlamento'da onaylanmasının ardından, İtalya'nın ''dünyada sentetik gıdanın sosyal ve ekonomik risklerinden kurtulan ilk ülke olduğunu'' ve bunun hem sağlık ve istihdam hem de kültür ve geleneklerin korunması için yapıldığını söyledi. 

Ülkenin en büyük ziraatçılar birliği olan Coldiretti, 'laboratuvarda üretilen sentetik gıdalara' karşı imza kampanyası başlatmış ve 2 milyondan fazla imza toplamıştı. Birlik, 'insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri konusundaki şüphelere rağmen, finansal güç gruplarının ve çok uluslu şirketlerin bu tür sentetik gıdaları dünya pazarlarına dayatmaya çalıştığını' öne sürüyordu.

Coldiretti’nin yaptığı ankette İtalyanların yüzde 74’ünün laboratuvarda üretilen gıdalara karşı olduğu belirlenmişti.

Yasal düzenlemeye karşı çıkanlar ise laboratuvar ortamında et üretiminin, hem çevresel hem de etik açıdan daha avantajlı olduğunu savunuyordu.

Ayrıca yasak kararıyla bu alandaki araştırma-geliştirme faaliyetlerinde geri kalınması riskine de dikkat çekiliyor.

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