Ecogreen (ECOGR) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Ecogreen Enerji Holding AŞ halka arz sonuçları bugün KAP'ta duyurdu. Toplam halka arz büyüklüğü 1.144.000.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda toplamda 478 bin 335'i bireysel yatırımcı 478 bin 705 yatırımcıya dağıtım yapıldı. İşte halk arz sonuçları:

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Gedik Yatırım'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 10,40 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.144.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların 8,94 katına denk gelen 983.147.718 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 41,31 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 8,71 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 2,76 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda yer almaktadır".

KAP'a yapılan bir diğer açıklamada ise "Ecogreen Enerji Holding AŞ paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alanlar yoktur" denildi.

KAÇ LOT DAĞITTI?

Ecogreen Enerji halka arzında toplam 110 milyon pay dağıtımı yapıldı. Matematiksel olarak bireysel yatırımcıya 91-92 lot pay düşüyor. Ancak daha az talepte bulunanlara göre bu rakamlar değişebilir.