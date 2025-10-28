ARA
Güney Kore'den yıllar sonra altın planı

Güney Kore Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırmayı planladığı öğrenildi. Karar uygulamaya koyulursa, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından atılacak ilk adım olacak.


Güney Kore Merkez Bankası, 10 yıldan uzun bir sürenin ardından altın rezervlerine yeniden ekleme yapmayı planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Bankanın Rezerv Yatırım Bölümü Direktörü Heung-Soon Jung, Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli bir perspektifle ek altın alımlarını değerlendirmeyi planladığını açıkladı.

"Banka altın rezervlerini en son 2013 yılında artırdı"

Heung-Soon Jung, Salı günü Kyoto'da Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasası tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Jung, Güney Kore Merkez Bankası'nın altın rezervleri en son 2013 yılında artırdığını belirtti.

Bu açıklama, geçen hafta ons altının 4 bin 380 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmasının ardından geldi.

Jung, Merkez Bankası’nın altın alımlarının zamanlaması ve miktarını belirlemek için piyasaları yakından izleyeceğini de belirtti

Ayrıca, alınacak kararların uluslararası rezervlerin seyri, altındaki gelişmeler ve Kore wonunun performansı dikkate alınarak verileceğini de sözlerine ekledi.

