Tat Gıda'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda endüstrisinde faaliyet gösteren Tat Gıda, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Operasyonel verimliliğini ve karlılığını artıran şirket, üçüncü çeyrekte brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 767 milyon liraya yükseltti.

Tat Gıda'nın faaliyet giderlerindeki yüzde 32'lik düşüş, operasyonel karlılığı destekledi. Bu kapsamda, Tat Gıda'nın esas faaliyet karı 248 milyon lira, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 490 milyon lira, net karı ise 48 milyon lira seviyelerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, şirketin söz konusu finansal sonuçlarını İstanbul'da düzenlenen 2025 Yılı 3. Çeyrek Analist ve Kurumsal Yatırımcı Toplantısı'nda katılımcılara sundu.

Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim ve yatırım şirketlerinden 48 sektör profesyonelinin katıldığı toplantıda, Tat Gıda'nın ilk kez hazırladığı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Raporu da paylaşıldı.



- "Büyüme yolculuğunda yeni bir döneme girdik"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Memiş, güçlü finansal performansın yanı sıra Avrupa'daki yeni yapılanma ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Tat Gıda'nın küresel büyüme yolculuğunda yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Veysel Memiş, 2025'in 9 ayında 290 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu yatırımlarımızın temel amacı, Tat Gıda'yı bir dünya markası haline getirmek. Tat Gıda'nın üst düzey lezzetiyle sabah kahvaltısından, ara öğün ve akşam yemeğine kadar her anınızda var olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Global marka olma hedefleri doğrultusunda, Eylül 2025'te Hollanda'da Tat Europe BV'nin kurulduğunu anımsatan Memiş, bu girişimin Avrupa operasyonlarını merkezileştirmek açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Memiş, "Bugün, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Hollanda'daki bu yeni merkezle Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini hızlandıracak ve ihracat hacmini daha da artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enerji yatırımlarına odaklandık"

Sürdürülebilirlik stratejisini, enerji verimliliği ve karbon azaltımı hedefleriyle desteklemeye devam ettiklerine değinen Veysel Memiş, "Sürdürülebilirlik, iş modelimizin merkezinde bulunuyor. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına güçlü bir şekilde odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Manisa Yunusemre Akçaköy'deki GES yatırımını tamamlayarak 2025 Mayıs'ta devreye aldıklarını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolar olan, 2 bin 316 kWp kurulu güce sahip bu tesis, yıllık 3800 MWh elektrik üreterek, enerji tüketimimizin yüzde 19,5'ini karşılıyor. Bu sayede, karbon ayak izimizi yılda 1679 ton azaltıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz doğrultusunda, ikinci güneş enerjisi santralimizi Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe'de kuruyoruz. Bu yıl içinde devreye almayı hedeflediğimiz, 9,90 MWp kurulu güce sahip bu santral, Manisa'daki tesisimizin 5 katı büyüklüğünde olacak. Bu iki tesis sayesinde elektrik tüketimimizin yüzde 97'sini yenilenebilir enerjiyle karşılamayı hedefliyoruz. 2030'a kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050'de ise net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyoruz."

Veysel Memiş, eylülde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 2025 ve 2026 satış hacmi, net satış hasılatı ve FAVÖK marjı beklentilerini paylaşarak yatırımcı iletişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktardı.

Bu paylaşımlarda temel amacın, şeffaf ve güvenilir bir iletişimle şirket değerinin doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Memiş, "Tat Gıda'nın yatırımcı ilişkileri stratejisi, bu anlayış üzerine inşa edildi. Hem finansal hem çevresel hem de kurumsal alanda sürdürülebilir büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.